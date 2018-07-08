Лесной пожар в Калифорнии: эвакуированы 3,2 тыс. человек

Лесной пожар вспыхнул в пятницу в округе Санта-Барбара. На данный момент он распространился на территории около 0,3 кв. км и уничтожил или повредил уже 20 зданий. Сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

В борьбе с огнем задействовано около 350 пожарных. Пламя удалось локализовать примерно на 5% площади.

Пожар оставил без электроснабжения как минимум 2 тыс. человек.