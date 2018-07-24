Лесные пожары в Швеции уничтожили более 25 тыс. га леса

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные лесные пожары в Швеции уничтожили более 25 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает The Local.

Руководство страны сообщило, что предварительный ущерб составляет 900 млн шведских крон (87 млн евро).

Согласно данным на утро 24 июля, количество пожаров, уничтожающих леса в Швеции, сократилось до 21 по сравнению с 80 пожарами на прошлой неделе. Однако шведские власти предупреждают, что риск возникновения новых лесных пожаров по-прежнему высок из-за аномальной жары. Ожидается, что максимальные температуры в большинстве районов Швеции в ближайшие дни останутся выше 30 градусов.

На данный момент в тушении пожаров в Швеции принимают участие восемь стран Евросоюза.-0-