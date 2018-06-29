LG Group после смерти руководителя возглавит его приемный сын

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым генеральным директором LG Group стал Ку Кванг Му, приемный сын покойного главы этой группы компаний Ку Бон Му. Об этом сообщает ТАСС.

"Я планирую приложить усилия для того, чтобы обеспечить рост активов LG, что принесет выгоду потребителям, уважение людям и создаст условия для правильного с моральной точки зрения управления. Я постараюсь улучшить все сферы, которые требуют изменений, и создать основы для долгосрочного процветания холдинга", - заявил Ку Кванг Му после назначения.

Сейчас Ку Кванг Му владеет 6,24% акций LG Group, но после вступления в права наследования он станет главным акционером с 11,28%. Помогать Ку Кванг Му управлять LG Group будет вице-председатель холдинга Ха Хюн Хой.

Генеральный директор группы компаний LG Group Ку Бон Му скончался в мае 2018 года в возрасте 73 лет. Ку Бон Му управлял LG Group 23 года. Он возглавил компанию в 1995 году после своего отца Ку Чжа Гена.-0-