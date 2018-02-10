Лидер КНДР пригласил президента Республики Корея посетить Пхеньян

10 февраля, Сеул /БЕЛТА - ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян. Об этом сообщил на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера.

По его словам, высокопоставленная делегация КНДР в ходе прошедших в Голубом доме переговоров передала соответствующее послание Мун Чжэ Ину. В нем содержится пожелание от Ким Чен Ына встретиться с южнокорейским лидером "как можно скорее", сообщил представитель администрации.

Представитель администрации южнокорейского лидера также заявил, что Мун Чжэ Ин на состоявшейся в субботу встрече с делегацией КНДР призвал Пхеньян начать диалог с Вашингтоном.

Делегация КНДР в составе 22 человек прибыла в Республику Корея 9 февраля. В частности, в нее входят председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась около трех часов.-0-