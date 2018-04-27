Лидер Республики Корея осенью посетит КНДР

27 апреля, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин осенью совершит официальный визит в КНДР. Об этом говорится в декларации, которую главы Республики Корея и КНДР подписали сегодня во время межкорейского саммита.
Кроме того, на встрече стороны договорились начать работу для соединения железных дорог двух стран, а также о физической ликвидации всех средств пропаганды, которые использовались сторонами в приграничных районах.
Важным шагом стало решение по совместному участию обеих стран в международных соревнованиях.
Главным вопросом переговоров стало прекращение любых вражеских действий со стороны обеих стран. Как заявлялось ранее, стороны намерены подписать мирный договор.
Кроме того, сегодня первые леди КНДР и Республики Корея встретились в ходе межкорейского саммита, где присоединились к своим мужьям во время торжественного ужина.-0-
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