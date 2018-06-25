Лидеры ЕС не смогли договориться по беженцам

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе 24 июня прошел внеочередной саммит по вопросу миграции, в котором приняли участие представители 16 из 28 стран Евросоюза. Выработать общее решение по беженцам на данной встрече не удалось. Об этом сообщает Deutsche Welle.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель по завершении саммита заявила о желании найти общеевропейское решение по всем возможным темам.

Италия выдвинула список условий. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте представил на саммите план из десяти пунктов, который, в частности, предполагает отказ от Дублинского соглашения. Оно подразумевает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал прошедшую дискуссию полезной, заявив, что она помогла "устранить решения, которые не соответствуют нашим ценностям". Таким решением французский лидер считает отказ впускать беженцев на внешних границах ЕС.

Многие участники внеочередного саммита отмечали, что он был созван из-за миграционных споров в Германии. Партнер партии Меркель по коалиции, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, намерен закрыть немецкие границы для беженцев без документов и для претендентов на убежище, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия) принимали их обратно прямо с германской границы. Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия. "Все несут ответственность за все", - сказала по итогам саммита Ангела Меркель. Она также указала, что работа по разрешению миграционного кризиса на общеевропейском уровне продолжится.

28 и 29 июня в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза, где должны будут присутствовать лидеры всех государств сообщества.-0-