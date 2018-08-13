Лидеры КНДР и Республики Корея проведут саммит в Пхеньяне в сентябре

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Фото из архива

13 августа, Пханмунджом /БЕЛТА-Ренхап/. Следующий саммит лидеров Республики Корея и КНДР состоится в сентябре в Пхеньяне.

Это решение было принято на встрече представителей двух стран на высоком уровне, которая состоялась на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом.

"Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне, - говорится в совместном заявлении представителей двух стран по итогам переговоров. - Мы также рассмотрели условия Пханмунджомской декларации и обсудили вопросы, связанные с ее реализацией".

Грядущая встреча станет третьей для президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына после прошедших в апреле и мае переговоров.-0-