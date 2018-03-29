Лидеры "нормандской четверки" рассмотрят пути ускорения реализации "Минска-2"

29 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) намерены рассмотреть пути ускорения реализации минских договоренностей в предстоящие месяцы. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

"Лидеры стран "нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении.

Лидеры "нормандской четверки" также приветствовали соглашение о прекращении огня в Украине по случаю праздника Пасхи. "Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта, - отмечается в заявлении. - Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Лидеры "нормандской четверки" призвали активизировать усилия по обмену "всех на всех".-0-