Лидеры Республики Корея и КНДР намерены подписать мирный договор

27 апреля, Пханмунджом /БЕЛТА - Ренхап/. Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын сегодня во время межкорейского саммита заявили о намерении подписать мирный договор. Также во время двусторонней встречи была подписана декларация, речь в которой идет о соглашениях, достигнутых во время двух раундов переговоров.

Так, в первую очередь соглашение направлено на прекращение каких-либо враждебных действий со стороны двух государств. "КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита с целью установления системы твердого мира", - говорится в документе.

Кроме того, главы подтвердили, что важным вопросом в декларации стала денуклеаризация Корейского полуострова.

Активный диалог между странами продолжится на высшем уровне, в том числе между главами оборонных ведомств. Стороны договорились о создании совместного пункта оперативной связи в Кэсоне.

Также декларация затронула гуманитарные проблемы полуострова, включая воссоединение корейских семей.-0-