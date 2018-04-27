Лидеры Республики Корея и КНДР приступили к переговорам

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын приступили к переговорам, сообщают информагентства.

Историческая встреча лидеров двух государств состоялась в пограничном пункте Пханмунджом. Они обменялись рукопожатиями, после чего Ким Чен Ын сделал шаг через пограничную линию, став первым лидером КНДР, посетившим Республику Корея с 1953 года. Затем Мун Чжэ Ин по приглашению Ким Чен Ына пересек пограничную линию и ступил на землю КНДР, где лидеры двух стран сфотографировались.

Затем они вернулись на территорию Республики Корея и в сопровождении делегаций направились к Дому мира. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели за столом переговоров полтора часа, а после этого ушли на перерыв. После раздельной трапезы лидеры двух государств примут участие в церемонии высадки сосны, символизирующей мир и процветание Корейского полуострова. Затем они смогут пообщаться с глазу на глаз во время небольшой прогулки без сопровождения. После этого Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вернутся за стол переговоров.-0-