Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов

29 июня, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Евросоюз устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье, а также обязуется реформировать Дублинское соглашение о распределении беженцев. Об этом рассказал журналистам по завершении первого дня саммита ЕС премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Отныне Италия не одна. Устанавливается новый всеобъемлющий принцип оказания приема и спасения мигрантов. И признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу", - подчеркнул Конте.

Евросоюз установил общий порядок оказания помощи беженцам, терпящим бедствие в Сицилийском проливе на пути из Северной Африки в Европу, добавил Конте.

"Операции (по спасению. - Прим. ТАСС) теперь опираются на принцип разделения ответственности и будут координироваться странами совместно. Все корабли должны уважать законы и не вмешиваться в операции ливийской службы береговой охраны, главным образом корабли неправительственных организаций", - заявил он.

Конте добавил, что страны Евросоюза обязались финансировать фонд помощи африканским странам, откуда происходит большинство мигрантов, прибывающих в Италию.

Финансирование этого фонда было одним из требований Рима к ЕС.-0-