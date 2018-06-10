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Лидеры стран ШОС подписали пакет документов и итоговую Циндаоскую декларацию

В мире 10.06.2018 | 10:02

10 июня, Циндао /БЕЛТА - ТАСС/. Лидеры стран ШОС по итогам состоявшегося в городе Циндао саммита организации приняли Циндаоскую декларацию.

Свои подписи под этим итоговым документом 18-го заседания Совета глав стран - членов ШОС на торжественной церемонии в присутствии журналистов поставили руководители Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

В общей сложности лидерами было принято 17 документов. В их числе решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Лидеры также подписали решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы и Программу действий по ее выполнению. По итогам саммита принято и информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран - членов организации.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. В структуре ШОС существуют также страны - наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.-0-

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