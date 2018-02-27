Лимузин президента Польши попал в аварию

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимузин президента Польши Анджея Дуды попал в аварию, сообщают информационные агентства.

Автомобиль врезался в бетонное ограждение, отделяющее дорогу от трамвайных путей. Инцидент произошел в Кракове на подъезде к мосту. Президент, а также водитель не пострадали.

Сообщается, что Дуда ехал в город Бохню, где ему должны были вручить звание почетного горожанина. Он продолжил свой путь, пересев в другую машину.

В попавшем в ДТП лимузине оказалось пробито колесо и зафиксированы незначительные механические повреждения. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.-0-