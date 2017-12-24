Лингвист Андрей Зализняк скончался в возрасте 82 лет

Андрей Анатольевич Зализняк, выдающийся лингвист, скончался на 83-ем году жизни. Об этом сообщил ряд информагентств со ссылкой на коллег покойного.

В 1960-ых Зализняк начал работать в Институте славяноведения АН СССР (РАН), а позже стал главным научным сотрудником Отдела типологии и сравнительного языкознания.

Зализняк известен прежде всего своими работами по русскому словообразованию и акцентологии. При защите кандидатской диссертации в 1965 году ему сразу присвоили докторскую степень. С 1997 года он является академиком РАН. В 2007-м стал лауреатом Государственной премии России.

Чаще всего имя Зализняка связывают с изучением берестяных грамот. Андрей Анатольевич, как считается, первым расшифровал их. Попутно был открыт древненовгородский диалект и пересмотрена карта славянских языков. Его работы подтвердили подлинность "Слова о полку Игореве".

На основе "Грамматического словаря русского языка" (100 тыс. слов), созданного ученым, построены многие программы морфологического анализа, включая инфопоиск и машинный перевод.