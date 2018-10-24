24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Людей эвакуировали из здания Time Warner Center в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, обнаруженного в комнате, где происходит разбор почтовой корреспонденции, сообщает CNN.
Сотрудники полиции изучают подозрительный пакет, похожий на те, что были перехвачены секретной службой США и были адресованы в Белый дом, а также экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Его поместят в специальный контейнер, вывезут из здания и подорвут в целях безопасности.
Как сообщалось, взрывное устройство, направленное Хиллари Клинтон, было обнаружено сотрудником секретной службы поздно вечером 23 октября. Посылка для Барака Обамы была перехвачена сотрудниками секретной службы в Вашингтоне утром 24 октября. Кроме того, 22 октября возле дома миллиардера Джорджа Сороса было обнаружено похожее взрывное устройство.-0-
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