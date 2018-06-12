Лобовое столкновение прогулочного катера и сухогруза на Волге: есть погибшие

В акватории Волги в Волгограде вечером 11 июня столкнулись лоб в лоб прогулочный катер и сухогруз. Информагентства сообщают, что баржа фактически подмяла под себя катамаран.

По предварительной информации, на борту катера "Отдых", который не имел разрешения на перевозку пассажиров, находились 17 человек. Семерых из них удалось спасти, восемь человек погибло, а троих, в том числе двоих подростков 16 и 17 лет, пока не нашли.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, компания на борту что-то отмечала.

Столкновение произошло в 250 метрах от берега.

На месте происшествия работают сотрудники управления МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и следственного управления СК России по региону.