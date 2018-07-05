Лодки с более чем 130 туристами на борту перевернулись у побережья Таиланда

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две лодки, на борту которых находились свыше 130 туристов, потерпели крушение у побережья острова Пхукет (Таиланд). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местную прессу.
По имеющимся сведениям, причиной происшествия стал шторм.
В настоящее время у берегов острова Пхукет ведутся спасательные операции. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.-0-
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