Лондон будет работать над расширением общеевропейских санкций против России - Тереза Мэй

5 сентября, Лондон /БЕЛТА - ТАСС/. Великобритания будет работать над тем, чтобы действующие санкции Евросоюза против России были расширены. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила сегодня в Палате общин.

"Мы будем настаивать на принятии нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто причастен к кибератакам и грубым нарушениям прав человека, а также новых списков в рамках нынешнего санкционного режима против России", - сказала Тереза Мэй.

Премьер-министр заявила, что все рестриктивные меры, принятые до настоящего момента в отношении России, останутся в силе. "Вместе мы продолжим демонстрировать, что те, кто пытается подорвать международную систему, основанную на правилах, не останутся безнаказанными. Мы продолжим настаивать на выполнении всех уже согласованных мер, это включает в себя и создание нового санкционного режима ЕС в области химического оружия", - добавила премьер.

При этом она отметила, что Великобритания будет продолжать сотрудничать с Россией по вопросам поддержания международного мира и безопасности.

Также британский премьер-министр заявила в Палате общин, что двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте 2018 года, являются "сотрудниками ГРУ". Мэй добавила, что пока правительство не может обнародовать все выводы расследования, которые параллельно с полицией вели спецслужбы Великобритании. При этом премьер пообещала и впредь дозировано предавать гласности информацию, получаемую кабмином от спецслужб.

Ранее полиция Великобритании назвала имена двух граждан России, подозреваемых в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль. По данным следствия, мужчины, которым около 40 лет, путешествовали с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Хотя в Скотленд-Ярде не исключают, что в паспортах были указаны ненастоящие имена. В распространенном пресс-релизе Скотленд-Ярда говорится, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок" были обнаружены в комнате отеля в восточной части Лондона, где в марте останавливались подозреваемые. На арест Александра Петрова и Руслана Боширова выдан европейский ордер. Скотленд-Ярд также распространил фотографии подозреваемых.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что фамилии подозреваемых российской стороне ни о чем не говорят. "Мы услышали или увидели две фамилии, но эти фамилии мне лично ничего не говорят, также как и вам, я думаю", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что сам Скотленд-Ярд в своем комментарии назвал эти фамилии вымышленными. "Я не понимаю, для чего это было сделано, и какого рода сигнал посылает британская сторона, трудно разобраться", - подчеркнул Юрий Ушаков.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года Скрипали подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-