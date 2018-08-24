Лоукостер Ryanair с 1 ноября меняет правила провоза ручной клади

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджетный авиаперевозчик Ryanair с 1 ноября нынешнего года меняет правила провоза ручной клади, сообщает fly4free.com.

С этого дня на борт самолета бесплатно можно будет взять только небольшую ручную кладь размером 40х20х25 см. За более крупный багаж придется заплатить.

При этом пассажирам, купившим приоритетный билет, разрешено путешествовать с двумя бесплатными сумками (один багаж до 10 кг и одна маленькая ручная кладь). Если пассажиры с неприоритетными билетами хотят пронести вторую единицу ручной клади до 10 кг, то эту услугу можно докупить во время бронирования билета за 8 евро.

В системе бронирования Ryanair новые правила ручной клади будут доступны уже с 1 сентября.-0-