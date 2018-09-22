Лучший игрок чемпионата мира по футболу Лука Модрич приговорен судом к 8 месяцам условно за налоговое мошенничество

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок мадридского "Реала" Лука Модрич, признанный лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018, оказался виновным в уклонении от уплаты налогов.

Об этом 22 сентября сообщает испанское издание El Mundo. Модрич признал вину в двух эпизодах налоговых махинаций в 2013 и 2014 годах. Он скрыл от налогообложения почти 900 тыс. евро доходов. заплатил 1 млн евро штрафа, теперь он должен еще 400 тыс.

За аналогичное мошенничество с налогами 2 года условно ранее получил Криштиану Роналду.-0-