4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лувр Абу-Даби отменил показ самой дорогой картины в мире "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, сообщает BBC.
Произведение итальянского мастера Лувр Абу-Даби планировал продемонстрировать 18 сентября. Есть предположения, что музей перенес показ картины до годовщины своего открытия, которое будет праздноваться 11 ноября.
В 2013 году швейцарский арт-дилер Ив Бувье купил картину "Спаситель мира" за $80 млн и перепродал ее российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву за $127 млн. А в ноябре 2017 года произведение искусства приобрел за рекордные $450 млн принц Саудовской Аравии Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд в интересах Министерства культуры и туризма Абу-Даби. Произведение является самой дорогой картиной в истории искусства.
Картина "Спаситель мира" была написана Леонардо да Винчи предположительно в 1505 году. Это единственная картина художника, которая до сих пор находилась в частных коллекциях. Ученые считают, что какое-то время она принадлежала английскому королю Карлу I.
Филиал Лувра открылся в столице ОАЭ Абу-Даби в ноябре 2017 года. В церемонии открытия принял участие президент Франции Эммануэль Макрон. Как отмечалось, в музее впервые экспонаты Лувра будут выставлены за пределами Франции на постоянной основе.-0-
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