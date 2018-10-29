Львица напала на девочку в цирке на Кубани

29 октября, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Львица напала на четырехлетнюю девочку в цирке в Успенском районе Краснодарского края, ребенок госпитализирован с травмами. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
"В районе работает цирк-шапито, вечером 27 октября произошел случай со львицей. Ребенок сейчас в больнице", - сообщили ТАСС. Девочке четыре с половиной года.
Другой источник в оперативных службах добавил, что пострадавшую привезли в приемный покой без участия скорой помощи. Ребенок получил травмы и находится в реанимации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3997 BYN
|2.402 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1109 BYN
|2.111 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2165 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN