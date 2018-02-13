Лжеврачи незаконно извлекали спинномозговую жидкость в Пакистане

Правоохранители из Хафизабада задержали четырех подозреваемых в незаконном изъятии спинномозговой жидкости у женщин и детей для последующей продажи на "черном рынке". Об этом сообщают информагентства.
В полицию обратился отец одной из несовершеннолетних жертв. Он заявил, что неизвестные мужчины предлагали его дочери деньги в обмен на спинномозговую жидкость для "исследования".
Среди подозреваемых трое мужчин и женщина. Они были одеты в медицинскую одежду и признались уже в 10 эпизодах по изъятию жидкости. При задержании у подозреваемых нашли пробирки, шприцы и иные инструменты.
Как правило СМЖ используется гомеопатами и местными целителями.
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