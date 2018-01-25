Мадуро подтвердил свое участие в президентских выборах в Венесуэле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально подтвердил свое участие в новых выборах главы государства, сообщают информагентства.
На встрече с работниками транспортного сектора страны Николас Мадуро заявил, что на президентских выборах будет выдвигаться в качестве кандидата от рабочего класса.
На прошлой неделе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы в стране должны пройти до 30 апреля 2018 года.-0-
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