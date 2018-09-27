Мадуро просит ООН провести международное расследование покушения на него

27 сентября, Каракас /БЕЛТА - ВАН/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с просьбой к ООН организовать независимое международное расследование покушения на него, произошедшее в августе этого года. С таким заявлением Николас Мадуро выступил в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Прошу ООН назначить специального делегата для проведения расследования покушения. Венесуэла открыта для этого", - объявил глава Венесуэлы.

Кроме того, в своем выступлении Николас Мадуро заявил, что готов к проведению встречи с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения двусторонних разногласий между странами.

Попытка покушения на президента Венесуэлы была совершена 4 августа в Каракасе. Она произошла в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Преступники использовали беспилотники с грузом взрывчатки на них. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы. Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек.-0-