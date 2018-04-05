Магазин игрушек сгорел в Тюмени

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 апреля 2018, Чт
+16°C
Малооблачно EUR 2.414
USD 1.9668
RUB 3.4033
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко наряду с экономической подчеркивает и политическую значимость сельского хозяйства
Президент
Лукашенко поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего"
Президент
Рабочие группы по изучению ситуации в АПК с 5 апреля начнут проверочные мероприятия по всей стране
Общество
Туристическая инфраструктура Беларуси будет полностью готова к приему гостей II Европейских игр - Минспорт
Общество
Стартовая площадка для бизнеса. Впервые в Беларуси коммерческую недвижимость можно приобрести в кредит по ставке 4,99% годовых!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: Хоккеисты "Юности" обыграли в гостях "Неман" и до минимума сократили отставание в финальной серии
10:00 Заголовки новостей
Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" приговорен к 5 годам лишения свободы
09:53 Происшествия
Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля
09:49 Регионы
При обрушении в шахте Грузии погибли шесть человек
09:44 В мире
Рыбачивший на льду мужчина утонул в Полоцком районе
09:44 Происшествия
ФОТО: Работники совхоза "Коммунист" Ельского района начали сев овса
09:41 Заголовки новостей
Джулиус Маада Био победил на президентских выборах в Сьерра-Леоне
09:41 В мире
Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов - Карлюкевич
09:40 Общество
Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь
09:40 Общество
Трамп распорядился привлечь Нацгвардию к охране границы с Мексикой
09:38 В мире
Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории, есть пострадавший
09:28 В мире
Житель Речицы пытался молотком убить таксиста
09:25 Происшествия
Фильм с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус откроет Каннский кинофестиваль
09:18 Культура
Землетрясение магнитудой 6 произошло на юге Филиппин
09:17 В мире
В Румынии микроавтобус упал с моста: 7 человек погибли, 2 пропали без вести
09:13 В мире
Старинный обряд проведут на Пасху в Дрогичинском районе
08:47 Культура
Путепровод по ул.Якубовского в Могилеве планируют отремонтировать к 1 сентября
08:27 Регионы
Минчанин выращивал в своей квартире коноплю для продажи
08:17 Происшествия
Магазин игрушек сгорел в Тюмени
08:07 В мире
В Брестской области за январь-март создано 207 микро- и малых организаций
07:36 Регионы
Все новости
Сюжеты
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Посевная кампания Посевная кампания
Пасха Пасха
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Магазин игрушек сгорел в Тюмени

В мире 05.04.2018 | 08:07
Фото ГУ МЧС по Тюменской области
Фото ГУ МЧС по Тюменской области

5 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек в Тюмени. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

"В 03.55 по местному времени (01.55 мск) было ликвидировано открытое горение. На данный момент спасатели продолжают проливку всей территории, так как площадь большая", - сказал спасатель.

Площадь пожара, который начался 5 апреля около 00.15 по местному времени, составила 3 тыс. кв. м. В его ликвидации задействовали 67 спасателей и 26 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 01.25 (23.25 мск). На месте ЧП работает бригада дознавателей.

Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет. Магазин расположен в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. наименований товаров.-0-

﻿
Теги
МЧС, пожар, Россия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.414 BYN 2.408 BYN 2.414 BYN
USD
1.9668 BYN 1.959 BYN 1.964 BYN
RUB
3.4033 BYN 3.398 BYN 3.41 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Белорусские силачи протянули МАЗ на открытии выставки "Отдых-2018"
Все видео

Фотоновости

Работники совхоза "Коммунист" Ельского района начали сев овса
Все фото

Инфографика

Когда пройдут выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2017/2018 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся IX и XI классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: сельскохозяйственное производство - это бизнес, а не социальный проект
Лукашенко обновил состав правления Национального банка
Лукашенко поздравил Резника с 80-летием
Политика
Фото из архива Заседание группы Беларусь-ЕС запланировано на конец апреля
Следующее заседание ТКГ по Украине пройдет в Минске 18 апреля
Сайдик призывает к полному соблюдению пасхального перемирия на Донбассе
Экономика
Фото из архива Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси на 2018-2022 годы
МТЗ планирует организовать сборочное производство тракторов "Беларус" в Нигерии
Беларусь намерена презентовать свои инвестиционные возможности в Пакистане
Происшествия
Фото из архива Обвиняемый в смертельном ДТП у ТЦ "Замок" приговорен к 5 годам лишения свободы
Рыбачивший на льду мужчина утонул в Полоцком районе
Житель Речицы пытался молотком убить таксиста
Общество
Александр Карлюкевич. Фото из архива Обновленный закон о СМИ призван создать равноправную конкурентную среду для всех журналистов - Карлюкевич
Министр обороны Китая с официальным визитом посещает Беларусь
Картина дня: Лукашенко обновил правление Нацбанка, агроклассы в школах и эксклюзивные пасхальные кексы
Регионы
Анатолий Исаченко. Фото из архива Продление сроков строительства для инвесторов возможно только по веским основаниям - Исаченко
Температурный рекорд побит в Бресте 4 апреля
Путепровод по ул.Якубовского в Могилеве планируют отремонтировать к 1 сентября
Спорт
Хоккеисты "Юности" обыграли в гостях "Неман" и до минимума сократили отставание в финальной серии - 2:3
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в английском дерби 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
Московский ЦСКА победил СКА и сравнял счет в серии плей-офф Западной конференции КХЛ
Технологии
Минсвязи проводит конкурс на создание национального портала открытых данных госорганов
Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей
Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в марте
Фильм с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус откроет Каннский кинофестиваль
Старинный обряд проведут на Пасху в Дрогичинском районе
Калейдоскоп
Создателей сериала "Очень странные дела" обвинили в плагиате
Зарубежные СМИ сообщают об уходе Анны Винтур с поста редактора Vogue
Фильм ужасов "Пила 9" запущен в производство
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия