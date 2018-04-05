Магазин игрушек сгорел в Тюмени

5 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек в Тюмени. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

"В 03.55 по местному времени (01.55 мск) было ликвидировано открытое горение. На данный момент спасатели продолжают проливку всей территории, так как площадь большая", - сказал спасатель.

Площадь пожара, который начался 5 апреля около 00.15 по местному времени, составила 3 тыс. кв. м. В его ликвидации задействовали 67 спасателей и 26 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 01.25 (23.25 мск). На месте ЧП работает бригада дознавателей.

Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших нет. Магазин расположен в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. наименований товаров.-0-