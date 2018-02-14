Македония добавит "географическое уточнение" к своему названию

Премьер-министр Македонии заявил, что его страна и Греция добились значительного прогресса в разрешении давнего спора касательно наименований греческой области Македония и балканского государства с аналогичным названием. Об этом сообщают информагентства.
Премьер-министр Зоран Заев заявил в среду, что правительство Македонии готово добавить "географическое уточнение" к названию страны, которое удовлетворит Грецию.
Впрочем Заев отметил, что есть другие нерешенные вопросы, в том числе то, как официально будет называться македонский язык.
Бывшая югославская республика и Греция четверть века назад не пришли к единому мнению относительно наименования новой страны. Грецию не устраивает то, что соседнее государство своим названием выражает возможную территориальную претензию к греческой провинции и ее древнему наследию.
На этой неделе министры иностранных дел двух стран встретились в Вене, где к ним присоединился посредник Организации Объединенных Наций.
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