Македония завершила голосование на референдуме

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным, опубликованным на официальном сайте Государственной избирательной комиссии Македонии, уровень явки составил 34,59%. Сообщает ТАСС.
В случае, если итоговая явка избирателей составит менее 50%, в соответствии с македонским законодательством это может свидетельствовать о провале референдума.
Голосование проходило более чем на 3 тыс. избирательных участках в 80 муниципалитетах и городе Скопье. Жителям нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"
Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции.-0-
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