Макрон хочет защитить французов от фейковых новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разработать и принять закон, направленный на противодействие фальшивым новостям в Интернете. Об этом сообщили информационные агентства.
Такое заявление Макрон сделал в ходе встречи с представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце. Он считает, что следует защитить Францию и ее "демократическую жизнь" от обмана. Особенно актуальной защита становится в предвыборный период.
Французский лидер потребовал, чтобы разработка законопроекта о государственных аудиовизуальных средствах была завершена к концу 2018 года. Для обсуждения приглашаются представители всех СМИ.
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