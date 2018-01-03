Макрон хочет защитить французов от фейковых новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил разработать и принять закон, направленный на противодействие фальшивым новостям в Интернете. Об этом сообщили информационные агентства.

Такое заявление Макрон сделал в ходе встречи с представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце. Он считает, что следует защитить Францию и ее "демократическую жизнь" от обмана. Особенно актуальной защита становится в предвыборный период.

Французский лидер потребовал, чтобы разработка законопроекта о государственных аудиовизуальных средствах была завершена к концу 2018 года. Для обсуждения приглашаются представители всех СМИ.