Макрон предложил сделать французский основным языком ЕС после Brexit - Wall Street Journal

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский президент Эммануэль Макрон предлагает после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) сделать французский основным языком организации. Об этом пишет Wall Street Journal.

В настоящий момент основным языком ЕС является английский. На нем составляется более 80% документов, в то время как на французский и немецкий приходится лишь 5% и 2% документации соответственно. Также английский язык изучает большинство школьников из стран - членов Евросоюза в качестве первого иностранного.

В статье Wall Street Journal отмечается, что после реализации Brexit английский останется официальным языком лишь для 1,2% населения Евросоюза - именно столько составляет численность англоязычного населения Ирландии и Мальты. Принимая во внимание эти цифры, Париж хочет вернуть французскому языку статус основного языка ЕС, каким он обладал до присоединения Великобритании к ЕС в 1973 году.

"Возможно, английский никогда не присутствовал так сильно в Брюсселе, как во время разговоров о Brexit. Но это доминирование не неизбежно", - цитирует Wall Street Journal французского лидера.

Президент Франции отмечает, что нужно "сделать французский языком, с помощью которого можно будет получить доступ к большому количеству возможностей". В планах Эммануэля Макрона интенсифицировать изучение французского языка среди европейских чиновников, а также увеличить число франкоязычных школ.

Инициативу Эммануэля Макрона уже поддержал новый официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста. -0-