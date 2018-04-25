Макрон призвал бороться с вирусом ложных новостей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди во всех странах должны противостоять вирусу ложных новостей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня на совместном заседании обеих палат Конгресса США, сообщает ТАСС.

"Чтобы защитить наши демократические ценности, мы должны бороться со все более распространяющимся вирусом ложных новостей, который подвергает опасности заражения людей неоправданным страхом и воображаемыми рисками", - сказал президент Франции.

По его мнению, "без правдивой информации не бывает реальной демократии". "Потому что демократия предполагает возможность выбора и принятие рациональных решений. Искажение информации - это попытка исказить сам дух нашей демократии", - подчеркнул Макрон.

Президент США Дональд Трамп также не раз публично поднимал тему распространения ложных новостей. Глава Белого дома считает, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуют недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".-0-