Марш "За единую Испанию" прошел в Барселоне

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марш "За единую Испанию" прошел 18 марта в Барселоне. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что демонстрация сторонников единой и неделимой Испании была проведена организацией "Каталонское гражданское общество". Участники акции требовали создания в Каталонии правительства "всех каталонцев".

По разным оценкам, в демонстрации приняли участие от 200 тыс. (такую цифру называют организаторы марша) до 7 тыс. человек (таковы данные полиции).

Между тем, как пишет издание Mundo, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость не является единственным вариантом для Каталонии, есть и другие возможности. По его словам, переход к швейцарской модели, в которой каждый кантон альпийской страны имеет максимальную степень самоуправления, будет очень продуктивным и привлекательным.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря 2017 года. Испанский суд в свою очередь выдал ордер на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

По числу голосов на выборах 21 декабря первое место на этих выборах заняла партия "Граждане", выступающая за единство страны. Однако два крупнейших блока сторонников независимости, выступавших отдельными списками, на двоих получили в итоге больше голосов, обеспечив себе абсолютное большинство мест в законодательном органе.

Позднее Карлес Пучдемон отказался от претензий на пост главы Каталонии в пользу альтернативного кандидата.-0-