Машина въехала в группу школьников в Японии

В японском городе Комаки, который расположен в префектуре Айти, машина совершила наезд на группу учеников младших классов, пересекавших дорогу по пешеходному переходу, сообщает ТАСС. В результате ЧП некоторые несовершеннолетние получили травмы.
За рулем малолитражного автомобиля находился японец в возрасте двадцати двух лет. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали виновника ДТП.
В результате наезда пострадали два ребенка. Они были доставлены в больницу с повреждениями средней тяжести. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.
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