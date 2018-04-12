Машина въехала в группу школьников в Японии

В японском городе Комаки, который расположен в префектуре Айти, машина совершила наезд на группу учеников младших классов, пересекавших дорогу по пешеходному переходу, сообщает ТАСС. В результате ЧП некоторые несовершеннолетние получили травмы.

За рулем малолитражного автомобиля находился японец в возрасте двадцати двух лет. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали виновника ДТП.

В результате наезда пострадали два ребенка. Они были доставлены в больницу с повреждениями средней тяжести. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.