Машинисты столкнувшихся в Египте поездов выжили

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинисты столкнувшихся сегодня в Египте поездов живы, в ближайшее время они будут допрошены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетский портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Генпрокурор Египта Набиль Садек распорядился начать расследование и установить все обстоятельства, которые привели к трагедии. На место катастрофы прибудет следственная группа. Также будет создана техническая комиссия для проведения экспертизы и определения точных причин аварии.

По информации египетских СМИ, два поезда (пассажирский и товарный) столкнулись вблизи станции Абу эль-Хауи в египетской провинции Бухейра. Они почти одновременно оказались на развилке, в которую переходит одноколейная железная дорога. При этом поезда шли на достаточно высокой скорости. По данным источников в Минтрансе Египта, стрелочник должен был остановить один из составов, чтобы пропустить другой, но этого не произошло. В результате товарный поезд зацепил головным вагоном еще не завершивший маневр пассажирский поезд. Два последних вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Согласно последним данным, в аварии погибли 20 человек, еще 40 пострадали. На месте инцидента продолжают работать спасатели и врачи.-0-