Массовая акция протеста прошла в Греции против нового названия Македонии

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая акция протеста прошла в греческом городе Салоники, протестующие выступили против смены названия соседней Македонии. Об этом сообщают информагентства.

Как заявили организаторы акции (движение "Термаикос Нулевое Время"), митинг "за Македонию" в Салониках собрал 800 тыс. участников. По информации полиции, для участия в акции собрались 90 тыс. граждан.

Спор по поводу названия республики Македония длится уже много лет. Участники прошедшего 21 января митинга заявили, что выступают против использования слова "Македония" при любом возможном решении диспута между Афинами и Скопье. Греки считают, что появление на карте страны с абсолютно таким же названием, как у их северной провинции, позволит соседям претендовать на их территорию и уничтожит ее многовековую историю.

Схожий митинг под лозунгом "Македония - греческая" проходил в Салониках и 26 лет назад - 14 февраля 1992 года. Как писали СМИ, тогда в акции протеста приняли участие около 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что власти Македонии пообещали провести в стране общенациональный референдум, на котором будет принято новое название страны. Это позволит разрешить давний спор между Грецией и Македонией. Пока неизвестно, среди каких точно наименований македонцам придется делать выбор. Местные СМИ предполагают, что возможны как минимум пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

Спор о наименовании вновьобразованного государства возник в 1991 году после распада Югославии. Тогда одна из стран выбрала название "Македония", однако Греция указала, что данное историческое название носит одна из их областей. В 1993 году в ООН новую страну приняли под названием Бывшая югославская Республика Македония. Но и это не устроило греков и сейчас они блокируют вступление страны в ЕС и НАТО, требуя переименоваться. Греческие правые силы желают, чтобы слово "Македония" вообще исчезло из названия соседней страны.-0-