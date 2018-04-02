Массовое отравление в ресторане Бишкека: пострадали более 170 человек

2 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Количество людей, отравившихся на свадьбе в одном из ресторанов Бишкека, увеличилось до 173 человек.

По словам главного врача Центра госсанэпиднадзора Бишкека Артура Буюклянова, всего на свадьбе присутствовали 192 человека.

"На сегодня общее число пострадавших составило 173 человека, из них 150 человек в городе Бишкек и 23 в других регионах республики", - сообщил Артур Буюклянов.

По его словам, из общего количества пострадавших госпитализировано 100 человек, в том числе 19 детей до 14 лет, двое пациентов находятся в реанимации. На текущий момент состояние поступивших оценивается как удовлетворительное или средней и легкой степени.

Работниками Центра госсанэпиднадзора 1 апреля проведено внеплановое обследование ресторана. По предварительному заключению, вероятной причиной возникновения пищевого отравления явилось нарушение технологического процесса приготовления, условий и сроков хранения готовых блюд.

По факту массового отравления в ресторане возбуждено уголовное дело.-0-