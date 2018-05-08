Массовое отравление в Украине: госпитализированы 53 школьника

8 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В украинском городе Черкассы с симптомами отравления госпитализированы 53 ученика, из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, и двое учителей. Предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Черкасской области.
Утром 8 мая на линейке в черкасской школе нескольким десяткам детей стало плохо. Пострадавшие жаловались на тошноту, головокружение, головную боль. Экспресс-анализ воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора, а также горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не обнаружил. Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил.
Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все меры для установления причины отравления детей. Премьер-министр Владимир Гройсман и глава Минздрава Ульяна Супрун выехали в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей.-0-
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