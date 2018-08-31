31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые акции протеста охватили Аргентину из-за финансового кризиса и программы сокращения бюджетных расходов, сообщает Euronews.

В центре Буэнос-Айреса десятки тысяч людей прошли шествием под лозунгами в защиту университетов: протестующие недовольны планами по ограничению государственного участия в финансировании вузов. Звучали и требования изменить экономическую политику. Люди боятся повторения дефолта 2001 года ($80 млрд). Протесты в Аргентине тогда сопровождались беспорядками и мародерством.

В аргентинском правительстве уверяют, что сейчас угрозы дефолта нет. Премьер Маркос Пенья заявил, что все идет по плану, а экономика просто переживает трансформацию. При этом Буэнос-Айрес попросил Международный валютный фонд (МВФ) ускорить перевод очередного транша финансовой помощи.

Сейчас в Аргентине к огромному госдолгу прибавился еще и валютный кризис.

В июне 2018 года исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе "стэнд-бай" (SBA) на $50 млрд сроком на три года. В том же месяце Аргентина получила первые $15 млрд. -0-