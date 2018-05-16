Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении законопроект о запрете одежды, закрывающей лицо

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 мая 2018, Ср
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3704
USD 2.0031
RUB 3.2122
Главное
Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко Лукашенко и Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Таджикистане
Президент
Возможность перевода арендного жилья в социальное планируется включить в обновленный Жилищный кодекс
Общество
Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018"
Общество
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
Общество
МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Банк развития открывает кредитную линию на $70 млн для финансирования белорусского экспорта в Африку
17:20 Экономика
В Витебске бизнесмен недоплатил налогов на Br91 тыс.
17:18 Происшествия
Академия управления и Шанхайская академия общественных наук подписали меморандум о сотрудничестве
17:17 Общество
Отцовский отпуск не равен декретному, а удаленная работа - не фрилансерство
17:14 Заголовки новостей
Белорусская теннисистка Вера Лапко с победы стартовала на турнире во Франции
17:11 Спорт
Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018"
17:08 Общество
РЕПОРТАЖ: Как приводят в порядок минские дворы
17:06 Регионы
Руководители предприятия в Житковичах обманули бюджет почти на Br29 тыс.
17:03 Происшествия
Участок ул.Чижевских в Минске с 25 мая по 1 июня закроют для транспорта
17:01 Регионы
Продажа квартир в доме "Пальма-1" комплекса "Минск-Мир" стартовала с ажиотажным спросом! Забронировано уже около 50% квартир!
16:56 Общество
Троих минчан подозревают в мошенничестве с недвижимостью
16:55 Происшествия
Солиста группы "Би-2" экстренно доставили в больницу
16:36 Калейдоскоп
Чиновница Центрального района Минска подозревается во взяточничестве
16:35 Происшествия
Сотрудники Института тепло- и массообмена НАН удостоены международной премии Юрия Островского
16:34 Общество
Национальный детский форум "Мы - лидеры Беларуси" пройдет 18-19 мая в Минске
16:29 Регионы
Белорусские и египетские ученые разрабатывают чугун с уникальными свойствами
16:23 Экономика
БЖД участвует в международной выставке Transport logistic China в Шанхае
16:23 Общество
Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 8,8%
16:20 Экономика
Выявлены нарушения в 83-м инженерно-аэродромном полку ВВС и войск ПВО
16:17 Общество
ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8%
16:13 Экономика
Все новости
Сюжеты
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении законопроект о запрете одежды, закрывающей лицо

В мире 16.05.2018 | 16:00
Фото из архива
Фото из архива

16 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил в первом чтении законодательные новшества по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

Поправки, в частности, предполагают введение запрета на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Кроме того, вводится запрет на участие несовершеннолетних, не достигших 16 лет, в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях без сопровождения одного из родителей, а также при возражении второго родителя. Проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний разрешается только лицам, уполномоченным религиозными объединениями.

Документом также регламентируется проведение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака только в культовых зданиях религиозных объединений.-0-

﻿
Теги
законодательство, Казахстан, религия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3704 BYN 2.361 BYN 2.37 BYN
USD
2.0031 BYN 2 BYN 2.004 BYN
RUB
3.2122 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Национальная выставка Беларуси открылась в столице Таджикистана Душанбе
Все видео

Фотоновости

Завершился официальный визит Лукашенко в Таджикистан
Все фото

Инфографика

Основные итоги работы Комитета госконтроля за январь-март В соответствии с Конституцией осуществляет государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, использованием госсобственности, исполнением актов Президента, парламента, правительства и других госорганов, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.
Вся инфографика
Президент
Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства
Завершился официальный визит Лукашенко в Таджикистан
Два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона заложат в Беларуси
Политика
Эмомали Рахмон Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью
Новым постоянным координатором ООН в Беларуси стала Иоанна Казана-Вишневецкий
Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске
Экономика
Во время встречи Беларусь рассчитывает на дальнейшее эффективное взаимодействие с Huawei - Кобяков
Банк развития открывает кредитную линию на $70 млн для финансирования белорусского экспорта в Африку
Белорусские и египетские ученые разрабатывают чугун с уникальными свойствами
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Столинском районе отцепившийся прицеп столкнулся с микроавтобусом
В Витебске бизнесмен недоплатил налогов на Br91 тыс.
Руководители предприятия в Житковичах обманули бюджет почти на Br29 тыс.
Общество
Фото из архива Депутаты рассмотрят 17 мая декрет о содействии занятости
Академия управления и Шанхайская академия общественных наук подписали меморандум о сотрудничестве
Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018"
Регионы
Фото из архива Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам
РЕПОРТАЖ: Как приводят в порядок минские дворы
Участок ул.Чижевских в Минске с 25 мая по 1 июня закроют для транспорта
Спорт
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо"
Белорусская теннисистка Вера Лапко с победы стартовала на турнире во Франции
Сборная Беларуси по хоккею займет 14 место в рейтинге ИИХФ по итогам ЧМ в Дании
Технологии
Сергей Попков. Фото из архива Все белорусские телекомпании к ноябрю перейдут на HD-формат вещания - Попков
Белорусские школы получат бесплатный интернет-доступ к сервисам платформы "Знай.бай"
В Беларуси появится первая виртуальная карта с кешбэком
Культура
"Славянский базар в Витебске" в 2018 году побьет прошлогодний рекорд проектов
Ансамбль "Песняры" выпустил новый альбом "Продолжение"
Творческий вечер кинорежиссера Галины Адамович пройдет 18 мая в Москве
Калейдоскоп
Фото из архива Назван новый топ-10 самых дорогих картин в истории аукционов
Солиста группы "Би-2" экстренно доставили в больницу
Поклонники отметили, что сын Пугачевой стал похож на Киркорова
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Пресс-центр
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия