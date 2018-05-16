Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении законопроект о запрете одежды, закрывающей лицо

16 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил в первом чтении законодательные новшества по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

Поправки, в частности, предполагают введение запрета на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Кроме того, вводится запрет на участие несовершеннолетних, не достигших 16 лет, в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях без сопровождения одного из родителей, а также при возражении второго родителя. Проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний разрешается только лицам, уполномоченным религиозными объединениями.

Документом также регламентируется проведение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака только в культовых зданиях религиозных объединений.-0-