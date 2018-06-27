Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о расследовании в ЕАЭС несчастных случаев на производстве

27 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана ратифицировали соглашение о расследовании несчастных случаев на производстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Документ направлен на взаимную защиту трудовых прав граждан государств - членов ЕАЭС, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. "Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами, не только осуществляющими трудовую деятельность в период соответствующей служебной командировки, но и трудоустроенными самостоятельно, а также на основании организованного набора рабочей силы", - отметила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве, по словам министра, будет устанавливаться согласно законодательству государства трудоустройства. При этом соглашением утверждена единая для стран - участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве. По окончании расследования работодатель обязан выдать пострадавшему работнику акт о несчастном случае, при этом один его экземпляр направляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства. После расследования группового несчастного случая, несчастного случая с тяжелым или со смертельным исходом акт вместе с материалами расследования направляется уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший. Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран - участниц ЕАЭС, принимаются другими странами ЕАЭС без легализации.
Таким образом, соглашение значительно упрощает для пострадавших граждан процесс возмещения вреда здоровью и получения компенсационных выплат, связанных с несчастным случаем на производстве.-0-
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