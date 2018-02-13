МЧС России завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.
Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья близка к завершению, сообщил Сергей Полетыкин.
"По состоянию на 08.00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию", - сказал он.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 га. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.-0-
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