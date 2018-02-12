МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

12 февраля, село Степановское /БЕЛТА - ТАСС/. МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-148, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на месте ЧП.
По его словам, операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую, так как все находившиеся на борту погибли. Основные поисковые работы на месте крушения самолета могут быть завершены в течение семи дней.
Подразделения МЧС взаимодействуют со всеми федеральными структурами, а также службами Московской области. "Ведется работа по поиску фрагментов тел, организации их идентификации, а также оказанию помощи Следственному комитету по выполнению всех процессуальных действий для выявления причин катастрофы", - сказал глава МЧС России.
Основным приоритетом работы Владимир Пучков назвал оказание помощи всем семьям погибших. Для этого осуществляется взаимодействие со всеми регионами, откуда были пассажиры Ан-148.
Как сообщалось, пассажирский самолет разбился в Подмосковье 11 февраля. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет.-0-
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