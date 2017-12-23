Медбрат в Италии убивал пациентов по заказу мафии за 200 евро

42-летний уроженец итальянского города Патерно (Катания) Давиде Гарофало по мнению следствия умышленно лишал жизни пациентов. По сообщениям информационных агентств, делал он это по заказу мафии.

Вместо необходимых инъекций он вводил пациентам воздух. Это происходило в машине "скорой помощи", вдали от посторонних глаз. В результате этого у больных возникала воздушная эмболия (закупорка артерий), которая приводила к смерти.

Пользуясь тем, что родственники погибшего находятся в безутешном горе, он навязывал им "отличное похоронное бюро". Последнее, в свою очередь, контролировала сицилийская мафия.

За каждую жертву Гарофало получал гонорар от 200 до 300 евро. По предварительной информации, все пациенты, которых медбрат отправил на тот свет, были неизлечимо больны или являлись глубокими стариками. Поэтому поначалу смерти по дороге в больницу не вызывали подозрений.

В настоящее время расследуются три эпизода. Но следователи не исключают, что в период с 2012 по 2016 гг. мужчина, возможно действуя с сообщниками, причастен к смерти по меньшей мере 20 человек.