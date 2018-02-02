Медведев не исключил докапитализацию Евразийского банка развития нацвалютами стран ЕАЭС

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможность докапитализации Евразийского банка развития (ЕАБР) взносами в национальных валютах стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает ТАСС.

На заседании глав правительств ЕАЭС вопрос о докапитализации банка национальными валютами поднял председателя правления ЕАБР Андрей Бельянинов. По его словам, объем средств банка был объявлен в размере $7 млрд, но сформирован в $1,515 млрд, поэтому докапитализация необходима в национальных валютах, чтобы не наносить ущерба министерствам финансов стран союза.

"Давайте подумаем, хорошо", - сказал Дмитрий Медведев.

"Банк развития был сформирован 11 лет назад, его собственный капитал был сформирован из долларов США. Сейчас ситуация такая, что в банке избыток долларовой ликвидности, потому что, к сожалению, очередь за долларовыми кредитами в банке не стоит. Все хотят кредитоваться в национальных валютах", - сказал Андрей Бельянинов. По его словам, докапитализация ЕАБР взносами в нацвалютах существенным образом поможет банку развиваться дальше. Он отметил, что банк во втором квартале планирует перейти на расчеты в нацвалютах.-0-