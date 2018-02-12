Медведев подписал постановление о проведении в России альтернативных ОИ соревнований

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Как уточнил вице-премьер РФ Виталий Мутко, состязания пройдут в нескольких городах РФ по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а призовой фонд будет аналогичен вознаграждению для призеров Олимпиады.

Виталий Мутко напомнил, что приглашения на Игры-2018 не получили около 70 спортсменов в пяти видах спорта и паралимпийцы, которые должны были участвовать в трех главных дисциплинах. "Чтобы мы могли сохранить потенциал в зимних видах спорта, поддержать спортсменов, дать им возможность реализоваться, подписано распоряжение, которым определяются пять видов спорта - лыжи, биатлон, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, где практически в полном составе основной состав (российских спортсменов) не был допущен", - пояснил вице-премьер. По его словам, сразу после Олимпийских игр, в течение нескольких недель, соревнования по этим видам спорта пройдут.

Состязания будут принимать города, где есть хорошая материальная база. Среди таковых Виталий Мутко назвал Санкт-Петербург и Ханты-Мансийск.-0-