Медведев предложил сформировать пространство электронного доверия в ЕАЭС

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" предложил руководителям ЕАЭС создать единое пространство электронного доверия и развивать обмен данными. Об этом сообщает ТАСС.

"Это единое пространство электронного доверия. Оно включает в себя сервисы идентификации, авторизации, цифрового архива. И в конечном счете мы сможем выдавать справки гражданам одной страны на территории другой в цифровом формате", - сказал Дмитрий Медведев. "Именно в этом направлении вполне можно применять технологии блокчейна, потому что по сути блокчейн это и есть технология взаимного доверия", - подчеркнул он.

Премьер-министр России выступил за более активное развитие взаимодействия стран ЕАЭС в цифровой сфере. "Безусловно, цифровая повестка дня разрывает привычные границы и создает общее цифровое пространство, вопрос именно в том, как быстро оно будет продвигаться, насколько тесным будет наше взаимодействие, насколько мы сумеем приспособиться к тем трендам, которые набирают обороты на нашей планете", - сказал председатель правительства РФ. Для примера он привел мультиплатформы Аlibaba и Amazon. "Действительно они накапливают значительные объем информации о потребителях, о наших рынках, о закупках и используют все это в своих коммерческих интересах, поэтому мы действительно должны двигаться быстрее", - указал Дмитрий Медведев.

Глава российского Кабмина сообщил, что на сегодняшней встрече глав правительств стран ЕАЭС будет обсуждаться координация усилий в данной сфере. "Совершенно очевидно, что мы в одиночку сделать этого не сможем, нам нужно будет объединять наши рынки - товарные, людские, логистические, технологические и формировать собственную инфраструктуру", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил о председательстве России в ЕАЭС в 2018 году. "Конечно, цифровая повестка дня станет сквозной темой нашего взаимодействия, будем развивать ее повсеместно, выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования", - полагает премьер-министр РФ. По его словам, "цифровые процессы требуют трансграничного регулирования, причем основанного на мягкой платформе, а не на традиционной". "Потому что избыточное консервативное регулирование способно снизить нашу конкурентоспособность", - пояснил Дмитрий Медведев. На его взгляд, "нужно будет выработать такой правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всей "пятерки".

"При этом, конечно, на повестку дня выходит и вопрос информационной безопасности, сохранения данных - личных, коммерческих, государственных", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Он отметил, что само понятие личной жизни сейчас отходит на второй план, ставится под сомнение, что меняет традиционный уклад жизни. "Я не уверен, что люди к этому готовы, свидетельство тому - постоянные скандалы, которые сопровождают внедрение современных технологий", - сказал он. Глава Кабмина считает, что странам ЕАЭС "нужно все равно по мере развития цифровых сервисов решать вопросы противодействия хакерским атакам, кибермошенничеству и террористической деятельности".

Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации" проходит сегодня в Алматы. В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.-0-