Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам

2 февраля, Алматы /БЕЛТА - ТАСС/. Замыкаться в рамках национальной модели криптовалюты нельзя, надо сблизить подходы к ней в рамках ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

"Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны", - сказал Дмитрий Медведев. "Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза", - подчеркнул он.

По словам Медведева, в идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. "В противном случае все это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным", - сказал премьер-министр России. Он обратил внимание на необходимость синхронизировать усилия в этой сфере стран ЕАЭС.

Премьер-министр России отметил, что странам мира не удастся быстро преодолеть цифровое неравенство. "Хочу развеять ту эйфорию, которая в настоящий момент царит здесь и на очень разных площадках. Не нужно думать, что мы все, даже самые развитые страны сможем продвинуть цифровую повестку дня за какое-то совсем ограниченное время: слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством", - сказал председатель правительства РФ. Он напомнил, что еще в 2000 году на саммите "восьмерки" впервые обсуждалась тема цифрового неравенства. "Можно ли сказать, что мы за эти годы его преодолели? Конечно нет. Да, цифра уже стала неотъемлемой частью наших экономик, но цифровое неравенство не преодолено", - констатировал Дмитрий Медведев.

По его оценке, цифровое неравенство является "ключевой вещью". "До тех пор, пока будет сохраняться цифровое неравенство не только между нашими странами "пятерки" (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), или в СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете, невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной", - подчеркнул глава российского Кабмина.

Сегодня в Алматы проходит форум "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". Главная цель встречи - выработка совместных мер по развитию собственных цифровых экономик, повышению конкурентоспособности.-0-