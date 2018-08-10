Медведев сравнил новые санкции против России с объявлением экономической войны

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное дальнейшее усиление экономических санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, и на эту войну надо будет реагировать экономическими, политическими или иными методами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

"Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать - экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", - заявил премьер-министр РФ.

Дмитрий Медведев добавил, что санкции в отношении Москвы вводились неоднократно и в советский период. "Наша страна в последние сто лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле", - считает он.

Глава российского правительства также указал, что американские санкции направлены не только против России, подобные санкционные протекционистские меры Вашингтон использует и против Китая. "Это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача всем этим мерам противостоять", - заявил Дмитрий Медведев.

Ранее американский Госдепартамент распространил заявление, в котором говорится о намерении США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Ожидается, что ограничения вступят в силу 22 августа. Представитель Госдепартамента заявил, что США рассчитывают, что до введения второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей не дойдет. Он добавил, что США ставят России ряд условий, которые она должна выполнить в течение трех месяцев после первого раунда ограничений.

Госдепартамент отказался сообщить, на базе каких сведений или каких разведданных были сделаны однозначные выводы о причастности России к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипали подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.-0-