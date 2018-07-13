Механик и владелец перевернувшегося у берегов Пхукета судна будут арестованы

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Таиланде постановил арестовать владельца судна "Феникс", потерпевшего крушение у берегов острова Пхукет. Суд также выдал ордер на арест механика, сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

Механику и судовладельцу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности и нанесении вреда здоровью. Ранее подобное обвинение было выдвинуто в отношении капитана "Феникса".

Хозяину "Феникса" грозит 10 лет тюремного заключения и штраф. Он владеет 90% акций компании TC Blue Dream, которая является оператором потерпевшего крушение судна. В настоящее время власти изучают финансовые операции компании, чтобы выяснить, использовала ли она таиландскую подставную фирму, чтобы работать на территории страны.

TC Blue Dream предложила родственникам погибших денежные компенсации в размере $3 тыс.

5 июля два туристических судна "Феникс" и "Серенат" попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. На обеих лодках находились в целом свыше 100 человек, преимущественно китайских туристов. Все 39 человек с "Серената" были спасены. Согласно последним данным, на борту "Феникса" находились 103 человека: 89 пассажиров и 14 членов команды. Спасти удалось лишь 56 из них - 46 человек погибли, один числится пропавшим без вести.-0-