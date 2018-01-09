Мэй сохранила на своих постах всех ключевых министров

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе очередных технических перестановок в правительстве сохранила на своих постах всех ключевых министров, сообщают информагентства.
В частности, на прежних должностях остались министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД и МВД Борис Джонсон и Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, руководитель оборонного ведомства Гэвин Уильямсон.
Тереза Мэй о намерении освежить кабинет заявила на днях. Среди причин этого было намерение изменить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин.
Вакантной остается должность главы секретариата кабинета министров.-0-
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