Мэй сохранила на своих постах всех ключевых министров

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе очередных технических перестановок в правительстве сохранила на своих постах всех ключевых министров, сообщают информагентства.

В частности, на прежних должностях остались министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД и МВД Борис Джонсон и Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, руководитель оборонного ведомства Гэвин Уильямсон.

Тереза Мэй о намерении освежить кабинет заявила на днях. Среди причин этого было намерение изменить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин.

Вакантной остается должность главы секретариата кабинета министров.-0-